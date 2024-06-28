Повторний арешт облгазів Фірташа: АРМА звернулися до генпрокурора
Джерело:ЕП
Агентство з розшуку та управління активами звернулося до Офісу Генерального прокурора з проханням повторно заарештувати облгази Фірташа.
Чому потрібен повторний арешт
Річ у тім, що нещодавно облгази Фірташа перерахували до держбюджету 77 мільйонів гривень. За даними агентства, до цього протягом двох років, ці арештовані активи не приносили державі жодного доходу.
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Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні,
– додала Олена Дума.
АРМА, своєю чергою, заявило, що таке рішення є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".
Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади,
– заявила голова агентства.
Тому, З метою запобіганням таких наслідків для держави та унеможливлення припинення доходів до бюджету, Національне агентство вже звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо повторного арешту "облгазів Фірташа".
Що відомо про зняття арешту
- Вищий антикорупційний суд зняв арешт з акцій низки операторів системи газорозподілу, що входили до групи компаній Дмитра Фірташа.
- Згідно з текстом ухвали, суд зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.
- Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз".