Повторний арешт облгазів Фірташа: АРМА звернулися до генпрокурора

28 червня 2024, 15:47
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Джерело:

ЕП

Агентство з розшуку та управління активами звернулося до Офісу Генерального прокурора з проханням повторно заарештувати облгази Фірташа.

Чому потрібен повторний арешт

Річ у тім, що нещодавно облгази Фірташа перерахували до держбюджету 77 мільйонів гривень. За даними агентства, до цього протягом двох років, ці арештовані активи не приносили державі жодного доходу.

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Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні,
– додала  Олена Дума.

АРМА, своєю чергою, заявило, що таке рішення є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".

Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади,
– заявила голова агентства.

Тому, З метою запобіганням таких наслідків для держави та унеможливлення припинення доходів до бюджету, Національне агентство вже звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо повторного арешту "облгазів Фірташа".

Що відомо про зняття арешту

  • Вищий антикорупційний суд зняв арешт з акцій низки операторів системи газорозподілу, що входили до групи компаній Дмитра Фірташа.
  • Згідно з текстом ухвали, суд зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.
  • Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз".
Нагадаємо!  У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу управління активами низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили до групи Дмитра Фірташа, Групі "Нафтогаз". Реальний контроль над облгазами Нафтогаз почав отримувати із січня 2023 року.
Автор: Катерина Добровольська