Повторний арешт облгазів Фірташа: АРМА звернулися до генпрокурора

Агентство з розшуку та управління активами звернулося до Офісу Генерального прокурора з проханням повторно заарештувати облгази Фірташа.

Чому потрібен повторний арешт

Річ у тім, що нещодавно облгази Фірташа перерахували до держбюджету 77 мільйонів гривень. За даними агентства, до цього протягом двох років, ці арештовані активи не приносили державі жодного доходу.

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Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні,

– додала Олена Дума.

АРМА, своєю чергою, заявило, що таке рішення є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".

Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади,

– заявила голова агентства.

Тому, З метою запобіганням таких наслідків для держави та унеможливлення припинення доходів до бюджету, Національне агентство вже звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо повторного арешту "облгазів Фірташа".

Що відомо про зняття арешту

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з акцій низки операторів системи газорозподілу, що входили до групи компаній Дмитра Фірташа.

Згідно з текстом ухвали, суд зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.

Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз".

! У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу управління активами низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили до групи Дмитра Фірташа, Групі "Нафтогаз". Реальний контроль над облгазами Нафтогаз почав отримувати із січня 2023 року.