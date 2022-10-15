Співробітники американської Schlumberger у Росії почали отримувати повістки на роботі

Російські співробітники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати повістки. Сама ж компанія не дозволяє їм переходити на дистанційний формат роботи, з яким вони могли б виїхати з Росії та уникнути мобілізації.

Як пише видання Reuters, співпраця компанії з владою країни-агресорки щодо вручення повісток та відмова дозволити російським співробітникам працювати з-за кордону спричинили негативну реакцію. Правозахисні організації розцінюють такі дії Schlumberger, як мовчазну підтримку війни в Україні.

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Schlumberger потурає мобілізації у Росії

За даними правозахисної групи Business & Human Rights Resource Centre, яка відстежує діяльність компаній у сфері прав людини, російське законодавство вимагає від бізнесу допомагати вручати повістки працівникам і здійснювати військовий облік, якщо бодай один зі співробітників є військовозобов'язаним.

У квітні виконавчий директор Schlumberger Олів'є Ле Пеш заявив, що його нафтосервісна компанія уважно стежить за розвитком подій в Україні і "сподівається на швидке припинення бойових дій". До слова, Schlumberger призупинила нові інвестиції та розгортання технологій у Росії. Проте, на відміну від низки інших міжнародних компаній енергетичної галузі, вирішила не покидати російський ринок.

Команда місцевого (російського – ред. 24 канал) керівництва справляється з неймовірно складною та напруженою ситуацією. Керівники зобов'язані дотримуватись місцевих законів і правил, особливо, якщо їхнє невиконання може створити додатковий ризик для наших локальних співробітників,

– відповів представник Schlumberger на звинувачення у потуранні російській мобілізації.

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За інформацією Reuters, у російському підрозділі Schlumberger працює понад 9 тисяч осіб, що становить близько 10% робочої сили компанії по всьому світу. За внутрішнім документом, переглянутим агентством, десятки російських працівників компанії вже покинули країну-агресорку.

Тим часом у Schlumberger заявили, що їхня російська команда невпинно працює з клієнтами та урядом, щоб оцінити всі можливості звільнення своїх співробітників у межах чинної правової бази.

Нагадаємо, що на тлі оголошення Путіним мобілізації у Росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії негайно вийти з російського ринку. Посадовець підкреслював, що перед іноземним бізнесом постав вибір: стати співучасником варварської війни та допомагати мобілізації або негайно піти з Росії.