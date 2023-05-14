В Україні запрацювали земельні реєстри, й українці почали активно укладати угоди з купівлі-продажу землі. Попри війну ця економічна активність почала набирати обертів.

Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів ринок землі в Україні практично зупинився. Земельні реєстри були закриті, тож усі угоди з купівлі-продажу були поставлені на паузу.

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Зростанні ринку землі

У січні-квітні цього року ціна землі сільгосппризначення виросла в середньому на 20%. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлика, за цей час українці вже встигли вкласти 13 тисяч угод.

Загалом статистика теж тішить: попри те, що в багатьох регіонах земельні реєстри не працювали понад пів року, загальна кількість угод минулого року склала 53 тисячі. Для порівняння: у 2021 році українці уклали 66 тисяч угод купівлі-продажу земельних ділянок. Війна вплинула на ринок землі, але не так катастрофічно, як очікувалося.

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Що стосується цін на землю, то в тих регіонах, які віддалені від бойових дій, вона суттєво зросла. Хоча також не потрібно забувати про інфляцію, яка є важливим фактором формування цін.

Наразі по регіонах вартість гектара землі становить:

Львівська область – 162 тисяч гривень;

Київська область – 148 тисяч гривень;

Чернігівська область – 23 тисячі гривень.

Повідомляється, що від старту ринку землі ціни подекуди виросли більш ніж втричі. Також раніше лунала інформація, що середня ціна гектара землі в Україні – 52 тисячі гривень.