Правила для підприємців: яка група ФОП платить найменше податків

Українці, що є фізичними особами-підприємцями, повинні сплачувати податки. Зокрема це військовий збір, єдиний соціальний внесок та єдиний податок.

Яка група ФОП платить податків найменше у 2026 році?

Однак для кожної групи ставки є індивідуальними, про що розказала податковий адвокат Адвокатського об'єднання "DIPLOMAT" Олена Скачко.

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Підприємці на спрощеній системі оподаткуванн зобов’язані сплачувати кілька основних податків. Найважливіший з них – це єдиний податок. Його розмір не є фіксованим для всіх, а залежить від групи ФОП, яку обрала людина.

Для першої та другої групи він дійсно встановлюється у фіксованій сумі. Але, наприклад, у третій групі податок становить певний відсоток від отриманого доходу.

Також ФОПи повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Розмір ЄСВ прив’язаний до мінімальної зарплати.

Важливо! Підприємці повинні сплачувати цей внесок навіть у разі відсутності доходу.

У деяких випадках підприємці можуть сплачувати ще й додаткові податки, як зазначено у матеріалі. Найпоширенішим із них є податок на додану вартість (ПДВ).

Також окремі види діяльності можуть передбачати інші платежі. Наприклад, військовий збір або податки, пов’язані з найманими працівниками.

Отже, наразі перша група ФОП має сплачувати:

єдиний податок – це 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (332,80 гривні);

ЄСВ – 22% мінімальної зарплати (1 902,34 гривні);

військовий збір – 10% мінімальної зарплати (864,70 гривні).

Для другої групи ФОП встановлені такі суми:

єдиний податок – 20% від мінімальної зарплати (1 729,40 гривні);

ЄСВ – 22% мінімальної зарплати (1 902,34 гривні);

військовий збір – 10% мінімальної зарплати (864,70 гривні).

А для третьої слід орієнтуватися на такі показники:

єдиний податок – 5% доходу або 3% доходу (3% передбачено саме для платників ПДВ);

ЄСВ – 22% мінімальної зарплати (1 902,34 гривні);

військовий збір – 1% від фактично отриманого доходу.

Як можна побачити, підприємці першої та другої групи сплачують фіксований єдиний податок. Тоді як у третій групі він сплачується у вигляді відсотка від отриманого доходу.

Ставка єдиного податку для першої групи є однією з найнижчих серед усіх груп ФОП,

– йдеться у тексті.

Важливо! Тому найменше податкове навантаження зазвичай мають підприємці першої групи, бо вона має більше обмежень щодо діяльності.

Що мають зробити фізичні особи-підприємці у червні?

Нагадаємо, що ФОПи 1 та 2 групи повинні виконати свої податкові зобов'язання у червні. Тобто їм слід сплатити військовий збір та єдиний податок за червень.

Якщо підприємці планують змінити групу єдиного податку або систему оподаткування вже з 1 липня, то вони мають подати заяву про застосування спрощеної системи до 15 червня та заяву про відмову від спрощеної системи для переходу на загальну систему оподаткування до 20 червня.

ФОПи 2 групи, які мають найманих працівників, сплачують у червні заробітну плату 2 рази на місяць, а також ЄСВ, військовий збір, ПДФО та із зарплати. Те саме має зробити ФОП 3 групи.

ФОП 3 групи, що є платником ПДВ, має до 20 числа подати декларацію з ПДВ, а до 30 числа – сплатити податок.