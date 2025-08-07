Київстар наростив прибутки на 36%, попри зменшення абонентів: нові дані компанії за півріччя У першому півріччі 2025 року мобільний оператор Київстар збільшив дохід на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 22,577 мільярдів гривень.

Наскільки зросли прибутки Київстару?

Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал. Показник EBITDA зріс майже на 40% – до 12,853 мільярди гривень, а капітальні інвестиції зросли на майже 90%, склавши 6,354 мільйони гривень.

Водночас абонентська база зменшилась на 4,5% – з 23,4 мільйони до 22,4 мільйони користувачів. Також скоротилася кількість 4G-користувачів – на 1,2%, до 14,4 мільйони.

Попри це, частка 4G у загальній базі зросла до 64,5%, а частка мультисервісних користувачів (які користуються кількома цифровими послугами компанії) – зросла на 23,7%, охопивши 31,7% від усієї бази.

Цікаво. Середній дохід на одного користувача (ARPU) за другий квартал 2025 року виріс на 20,6% – до 146 гривень.

Яка роль інтеграцій?

Кількість користувачів цифрової платформи Helsi у червні сягнула 2,5 мільйонів (+15,8% за рік), а Київстар ТБ – 2 мільйони користувачів (+21,7%).

Інтеграція з Uklon, завершена у квітні, також позначилась у звіті: за другий квартал сервіс приніс 21,7 мільйонів виручки та 9,3 мільйони доларів EBITDA.

Довідково. Київстар придбав 97% Uklon у квітні 2025 року. Сьогодні платформа працює в 27 містах України, Буковелі та Узбекистані, з понад 100 тисячами активних водіїв, які обслуговують понад 10 мільйонів поїздок щомісяця.