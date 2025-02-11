"ПриватБанк" рекордно збільшив прибуток – скільки сплатить державі

Державний "ПриватБанк" за підсумками 2024 року зафіксував чистий прибуток у 40,1 мільярда гривень. Це на 6% більше, ніж у 2023 році (37,8 мільярда гривень).

Рекордний податок для держави

"ПриватБанк" сплатить 40,9 мільярда гривень податку на прибуток. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу банку.

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Основні фінансові показники:

Прибуток до оподаткування – 81 мільярд гривень (проти 72,8 мільярдів у 2023 році).

Податок на прибуток, сплачений до бюджету – 40,9 мільярда гривень (проти 26,8 мільярда торік).

Чистий кредитний портфель банку виріс на 20,7 мільярда гривень, перевищивши позначку 112 мільярдів.

Кошти на рахунках клієнтів зросли більш ніж на 10%.

Операційні витрати зросли на 8%, що нижче за рівень річної інфляції.

Що забезпечило зростання прибутку

Головними драйверами фінансового успіху стали чисті відсоткові та комісійні доходи, а також зростання кредитного портфеля.

У 2024 році банк перерахував 247,22 мільйона гривень на благодійність. Ці кошти були спрямовані на допомогу госпіталям і медичним установам; зміцнення обороноздатності країни; соціальні ініціативи; підтримку працівників банку.

Таким чином, "ПриватБанк" не лише продемонстрував стабільне фінансове зростання, а й продовжує відігравати важливу роль у підтримці економіки та соціальної сфери країни.