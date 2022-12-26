Скільки українських стартапів закрилось та планує релокуватись за кордон на тлі активної війни

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 64% стартапів, які все ще працюють в Україні, базують свій бізнес на світових ринках. При цьому, 12% припинили діяльність після 24 лютого.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного командою Polish-Ukrainian Startup Bridge спільно з Варшавською фондовою біржею та Українським фондом стартапів (USF). Бізнес 24 передає ключові результати.

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Ситуація на українському ринку стартапів після повномасштабного вторгнення Росії

За результатами опитування, майже всі респонденти відзначили однозначно негативний вплив повномасштабної війни на можливості ведення бізнесу. Більшість опитаних стартаперів оцінюють поточну ситуацію, як погану (34%), ще 11% – як дуже погану, а 20% – як таку, що не зазнала жодних змін.

При цьому, 12% опитаних були змушені закритись після початку активного російського вторгнення. Водночас, причини закриття стартапів в Україні були різними, зокрема:

30% причиною виходу з діяльності назвали падіння продажів продукції та послуг на українському ринку;

ще 22% респондентів припинили діяльність через неможливість виїзду за кордон, що у їхньому випадку, підкреслюється, було необхідно для продовження роботи.

До слова, 13% опитаних стартапів зазначили, що щонайменше один з їхніх співробітників вступив до лав Збройних Сил України за власним бажанням, а у випадку 14% компаній щонайменше один працівник отримав повістку й був мобілізований.

Плани стартапів щодо переїзду після закінчення війни

Зазначається, що майже половина опитаних у межах дослідження стартапів розташовується у Києві. Водночас, важливими точками на стартап-карті України, окрім столиці, є також Львівська, Харківська та Вінницька області.

Серед респондентів, які відповіли на запитання про плани перемістити свої стартапи після закінчення війни, найбільше (43%) зауважили, що повернуться або ж продовжують та продовжать працювати в Україні. Водночас, 28% заявили, що мають намір переїхати до країн ЄС, ще 5% – до США.