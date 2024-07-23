Припинення транзиту нафти "Лукойл": в Єврокомісії відреагували на лист Угорщини та Словаччини

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав листа від міністрів закордонних справ Угорщини та Словаччини щодо впливу рішення України припинити постачання нафти "Лукойл". Про це заявив речник Єврокомісії Олаф Гілл, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

ЄК вивчає лист Домбровскіс щодо зупинки транзиту нафти "Лукойл"

За словами Гілла, наразі Єврокомісія вивчає зміст листа та збирає більше інформації перш ніж ухвалювати будь-яке рішення. Крім того, Брюссель знаходиться у постійному контакті зі Словаччиною, Угорщиною та Україною.

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Додам, що наразі немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС. (...) Комісія готова підтримати постраждалі країни-члени у пошуку рішення разом з Україною,

– заявив речник ЄК.

Олаф Гілл заявив, що у цьому питанні лише Єврокомісія може ініціювати будь-які подальші процедури. Крім того, Словаччина та Угорщина надіслали запит провести засідання комітету з торговельної політики по цій темі цієї середи.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини заявив, що у разі, якщо Угорщина не зможе домовитись з Україною, буде розпочато арбітражний суд. Також угорські урядовці вважають, що відмова України продовжувати транзит нафти російської компанії "Лукойл" – загроза енергетичній безпеці Угорщини.