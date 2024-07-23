ЄК вивчає лист Домбровскіс щодо зупинки транзиту нафти "Лукойл"

За словами Гілла, наразі Єврокомісія вивчає зміст листа та збирає більше інформації перш ніж ухвалювати будь-яке рішення. Крім того, Брюссель знаходиться у постійному контакті зі Словаччиною, Угорщиною та Україною.

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Додам, що наразі немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС. (...) Комісія готова підтримати постраждалі країни-члени у пошуку рішення разом з Україною,

– заявив речник ЄК.

Олаф Гілл заявив, що у цьому питанні лише Єврокомісія може ініціювати будь-які подальші процедури. Крім того, Словаччина та Угорщина надіслали запит провести засідання комітету з торговельної політики по цій темі цієї середи.

Нагадаємо! Раніше міністр закордонних справ Угорщини заявив, що у разі, якщо Угорщина не зможе домовитись з Україною, буде розпочато арбітражний суд. Також угорські урядовці вважають, що відмова України продовжувати транзит нафти російської компанії "Лукойл" – загроза енергетичній безпеці Угорщини.