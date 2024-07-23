ЕК изучает письмо Домбровскис по остановке транзита нефти "Лукойл"
По словам Гилла, сейчас Еврокомиссия изучает содержание письма и собирает больше информации прежде чем принимать какое-либо решение. Кроме того, Брюссель находится в постоянном контакте со Словакией, Венгрией и Украиной.
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Добавлю, что пока нет непосредственного влияния на безопасность поставок нефти в ЕС. (...) Комиссия готова поддержать пострадавшие страны-члены в поиске решения вместе с Украиной,
– заявил представитель ЕК.
Олаф Гилл заявил, что в этом вопросе только Еврокомиссия может инициировать любые дальнейшие процедуры. Кроме того, Словакия и Венгрия прислали запрос провести заседание комитета по торговой политике по этой теме в эту среду.