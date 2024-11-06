В Україні покращився інвестиційний клімат: чому бізнес скептично дивиться на майбутнє

Європейська Бізнес Асоціація вважає, що інвестиційний клімат в Україні покращився. Щоправда, у керівників компаній наразі ейфорії з цього приводу немає.

Зростання показників

У 2024 році інвестиційної привабливості України виріс на 2,49 бала з 5. Минулого року показник був на рівні 2,44, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ЄБА.

Читайте також Міста для бізнесу: де для українців найкращий економічний клімат

Торік 84% керівників бізнесу вважали інвестиційний клімат в Україні несприятливим. Тепер цей показник дорівнює 79%.

Вкрай несприятливим середовищем для інвестицій Україну вважає 20% опитаних. У 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, цей показник був на рівні 53%.

Що бізнес думає про майбутнє

Наразі 70% опитаних компаній будуть продовжувати інвестиції попри війну. Натомість тільки 17% переконані, що новим інвесторам буде доцільно вкладатися у війну.

49% СЕО вважають, що надалі інвестиційний клімат України буде погіршуватися, 33% не чекають на зміни, і тільки 18% сподіваються на покращення.

Головним фактором негативного впливу на інвестклімат залишається війна, також серед "лідерів" корупція, судова система, тіньова економіка, а також очікування атак на енергосистему.