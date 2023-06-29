Почули бізнес та людей: "ПриватБанк" пообіцяв не підвищувати комісію за безготівкові операції

Представники платіжних систем просили НБУ та банки підвищити плату за безготівкові операції. В учасників ринку були різні думки на цю тему, а бізнес просив не робити такого кроку до завершення війни.

Представники платіжних систем заявляли про необхідність повернути комісію за безготівкові операції на довоєнний рівень. Бізнес виступив категорично проти, на його сторону стали й деякі банки, адже з додатковим фінансовим навантаженням підприємці та клієнти просто не впораються.

До теми Комісії будуть ще вищими: MasterCard і Visa хочуть підняти ціни за операції з картками

"ПриватБанк" залишить комісію на тому ж рівні

У державному банку "ПриватБанк" повідомили про те, що попри підвищення ставки interchange від міжнародних платіжних систем з 1 липня, для клієнтів банку комісія не зміниться. Тобто, дія пільгових тарифів на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств буде продовжена.

Витрати банку на підтримку мережі зросли, але у фінустанові хочуть попіклуватися про клієнтів, яким й так нелегко через війну.

Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи,

– йдеться у повідомленні банку.

Наразі невідомо, як інші банки відреагують на підняття комісії від платіжних систем.