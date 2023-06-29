Представники платіжних систем заявляли про необхідність повернути комісію за безготівкові операції на довоєнний рівень. Бізнес виступив категорично проти, на його сторону стали й деякі банки, адже з додатковим фінансовим навантаженням підприємці та клієнти просто не впораються.

До теми Комісії будуть ще вищими: MasterCard і Visa хочуть підняти ціни за операції з картками

"ПриватБанк" залишить комісію на тому ж рівні

У державному банку "ПриватБанк" повідомили про те, що попри підвищення ставки interchange від міжнародних платіжних систем з 1 липня, для клієнтів банку комісія не зміниться. Тобто, дія пільгових тарифів на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств буде продовжена.

Витрати банку на підтримку мережі зросли, але у фінустанові хочуть попіклуватися про клієнтів, яким й так нелегко через війну.

Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи,

– йдеться у повідомленні банку.

Наразі невідомо, як інші банки відреагують на підняття комісії від платіжних систем.