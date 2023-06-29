Представители платежных систем заявляли о необходимости вернуть комиссию за безналичные операции на довоенный уровень. Бизнес выступил категорически против, на его сторону встали и некоторые банки, ведь с дополнительной финансовой нагрузкой предприниматели и клиенты просто не справятся.

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"ПриватБанк" оставит комиссию на том же уровне

В государственном банке "ПриватБанк" сообщили о том, что, несмотря на повышение ставки interchange от международных платежных систем с 1 июля, для клиентов банка комиссия не изменится. То есть, действие льготных тарифов на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий будет продолжено.

Расходы банка на поддержку сети выросли, но в финучреждении хотят позаботиться о клиентах, которым и так нелегко из-за войны войны.

Предлагаем поддержать нашу инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейнджа с 1 июля 2023 года, которое заставляет банки увеличивать тарифы.

– говорится в сообщении банка.

Пока неизвестно, как другие банки отреагируют на поднятие комиссии от платежных систем