Частки великих держкомпаній зможуть приватизувати: коли ухвалять рішення

Цього року від продажів державних активів вдасться отримати до 10 мільярдів гривень. Є спосіб заробити більше, якщо дозволити приватизацію частин великих держкомпаній.

На якому етапі схвалення приватизації частин держкомпаній?

Дозволити продавати частки держкомпаній допоможуть два законопроєкти №13620 та №13625. Про це розповіли в Мінекономіки під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Ці законопроєкти вже зареєстровані, і передані на розгляд до енергетичного комітету Верховної Ради. Вони дозволять виставляти на приватизацію частки великих державних підприємств.

Допомогти у подальшому можуть і міжнародні партнери – наприклад, із програмами фінансування для покупців таких компаній та підвищенням зацікавленості інвесторів у великих об’єктах.

Що відомо про приватизацію компаній в Україні?