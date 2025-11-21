Частки великих держкомпаній зможуть приватизувати: коли ухвалять рішення
- Два законопроєкти №13620 та №13625 дозволять приватизацію часток великих держкомпаній і вже передані на розгляд до енергетичного комітету Верховної Ради.
- Міжнародні партнери можуть допомогти з фінансуванням для покупців та підвищенням зацікавленості інвесторів.
Цього року від продажів державних активів вдасться отримати до 10 мільярдів гривень. Є спосіб заробити більше, якщо дозволити приватизацію частин великих держкомпаній.
На якому етапі схвалення приватизації частин держкомпаній?
Дозволити продавати частки держкомпаній допоможуть два законопроєкти №13620 та №13625. Про це розповіли в Мінекономіки під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.
Ці законопроєкти вже зареєстровані, і передані на розгляд до енергетичного комітету Верховної Ради. Вони дозволять виставляти на приватизацію частки великих державних підприємств.
Допомогти у подальшому можуть і міжнародні партнери – наприклад, із програмами фінансування для покупців таких компаній та підвищенням зацікавленості інвесторів у великих об’єктах.
Що відомо про приватизацію компаній в Україні?
Фонд державного майна України продав 50% +1 акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" майже за 31 мільйон гривень через систему Prozorro.Продажі. Новий власник зобов'язаний погасити борги заводу протягом 6 місяців та зберегти колектив.
Кондитерську фабрику АВК у Дніпрі продали з аукціону через борги, новим власником стало київське ТОВ "Іларіс". ТОВ "Іларіс" зареєстроване 4 серпня 2025 року, кінцева власниця – Марина Рицька, а можливі зв'язки з дніпровськими бізнесменами не підтверджено.
Фонд державного майна України продав 73% акцій заводу "КВАНТ" у Києві за 401,5 мільйона гривень. Аукціон відбувся на платформі "Prozorro.Продажі", переможцем стала компанія ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД".
За рік роботи "Прозорро.Продажі" продали шість санкційних лотів, що принесло державі понад 2 мільярди гривень. Кошти від продажу майна російських олігархів надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, організатором торгів був Фонд держмайна України.