Доли крупных госкомпаний смогут приватизировать: когда примут решение

В этом году от продаж государственных активов удастся получить до 10 миллиардов гривен. Есть способ заработать больше, если разрешить приватизацию частей крупных госкомпаний.

На каком этапе одобрения приватизации частей госкомпаний?

Разрешить продавать доли госкомпаний помогут два законопроекта №13620 и №13625. Об этом рассказали в Минэкономики во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Эти законопроекты уже зарегистрированы, и переданы на рассмотрение в энергетический комитет Верховной Рады. Они позволят выставлять на приватизацию доли крупных государственных предприятий.

Помочь в дальнейшем могут и международные партнеры – например, с программами финансирования для покупателей таких компаний и повышением заинтересованности инвесторов в крупных объектах.

Что известно о приватизации компаний в Украине?