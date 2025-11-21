Доли крупных госкомпаний смогут приватизировать: когда примут решение
- Два законопроекта №13620 и №13625 позволят приватизацию долей крупных госкомпаний и уже переданы на рассмотрение в энергетический комитет Верховной Рады.
- Международные партнеры могут помочь с финансированием для покупателей и повышением заинтересованности инвесторов.
В этом году от продаж государственных активов удастся получить до 10 миллиардов гривен. Есть способ заработать больше, если разрешить приватизацию частей крупных госкомпаний.
На каком этапе одобрения приватизации частей госкомпаний?
Разрешить продавать доли госкомпаний помогут два законопроекта №13620 и №13625. Об этом рассказали в Минэкономики во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
Эти законопроекты уже зарегистрированы, и переданы на рассмотрение в энергетический комитет Верховной Рады. Они позволят выставлять на приватизацию доли крупных государственных предприятий.
Помочь в дальнейшем могут и международные партнеры – например, с программами финансирования для покупателей таких компаний и повышением заинтересованности инвесторов в крупных объектах.
Что известно о приватизации компаний в Украине?
Фонд государственного имущества Украины продал 50% +1 акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод" почти за 31 миллион гривен через систему Prozorro.Продажи. Новый владелец обязан погасить долги завода в течение 6 месяцев и сохранить коллектив.
Кондитерскую фабрику АВК в Днепре продали с аукциона из-за долгов, новым владельцем стало киевское ООО "Илларис". ООО "Илларис" зарегистрировано 4 августа 2025 года, конечная владелица – Марина Рицкая, а возможные связи с днепровскими бизнесменами не подтверждены.
Фонд государственного имущества Украины продал 73% акций завода "КВАНТ" в Киеве за 401,5 миллиона гривен. Аукцион состоялся на платформе "Prozorro.Продажи", победителем стала компания ООО "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД".
За год работы "Прозорро.Продажи" продали шесть санкционных лотов, что принесло государству более 2 миллиардов гривен. Средства от продажи имущества российских олигархов поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, организатором торгов был Фонд госимущества Украины.