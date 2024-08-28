Запуск "Національного кешбеку": мережі супермаркетів долучаться до програми

Вже 2 вересня повинен відбутися запуск програми "Національного кешбеку". Все більше українських бізнесів готові долучитися до підтримки вітчизняних виробників.

Продуктові мережі "у грі"

Найбільші продуктові супермаркети України приєднаються до програми "Національний кешбек". Зокрема, готовність долучитися до підтримки українського виробника висловили "АТБ-маркет", "Сільпо", Novus, Varus та "Auchan Україна".

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Як розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська, ці бізнеси точно приєднаються до бета-тестування.

Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек,

– сказала вона.

Чи встигнуть мережі одразу приєднатися до програми

Вже зараз тривають останні консультації з Міністерством економіки, а також внутрішні технічні узгодження в самих торгівельних мережах. Кожна мережа, яка погодилася взяти участь у програмі "Національний кешбек", повинна повідомити покупцям про старт програми самостійно.