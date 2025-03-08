Назвали головний фактор, який заважає працевлаштуванню жінок

В Україні нестача дитячих садочків суттєво ускладнює працевлаштування жінок, а 20% з них змушені відмовлятися від роботи через неможливість влаштувати дитину в садок.

Жінки не можуть влаштувати дитину в садок

За результатами дослідження сайтів Work.ua та Education.ua, доступність дошкільної освіти є важливим чинником, що впливає на участь матерів у трудовому процесі, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV Бізнес.

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За даними опитувань, 49% респондентів вказали, що в їхньому регіоні дитячі садки або переповнені, або зовсім не працюють. Як результат, чимало жінок вимушені залишатися вдома або шукати неофіційні альтернативи, які не завжди відповідають необхідним стандартам.

Ваажливо! 60% опитаних повідомили, що садочки працюють до 17:00, що часто не узгоджується з повним робочим днем. Цей фактор змушує жінок шукати роботу з гнучким графіком або обмежувати кількість робочих годин, що негативно впливає на їхні кар'єрні можливості.

"31% респонденток зізналися, що догляд за дітьми значно обмежує їхні шанси на працевлаштування, змушуючи робити вибір між кар'єрою та родиною", – ідеться у дослідженні.

Ба більше, батьки ВПО та родини з дітьми з особливими освітніми потребами стикаються з додатковими труднощами при влаштуванні дітей у садочки. Одна з респонденток розповіла, що адміністрація закладу відмовлялася створювати інклюзивну групу для її дитини, і їй довелося особисто переконувати керівництво.

Які можливі рішення

Відтак, очевидно, що компанії мають допомагати жінкам поєднувати кар'єру та виховання дітей, відкриваючи корпоративні дитячі садки. Роботодавці з гнучким графіком також можуть стимулювати більшу участь жінок у трудовому процесі.

Водночас, відповідаючи на питання щодо наявності дитячої кімнати або корпоративного садка, 94% роботодавців визнали, що таких закладів не мають, 5% мали дитячу кімнату, а лише 1% – корпоративний садочок. При цьому, 55% опитаних роботодавців визнають, що проблема з дитсадками впливає на роботу батьків, але 41% не готові впроваджувати гнучкі умови для працівників з дітьми.