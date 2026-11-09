Алкоголь і сигарети продаватимуть по-новому: що зміниться з 2027 року

З 1 січня 2027 року бізнесу доведеться дотримуватися нових вимог під час продажу алкоголю, тютюнових виробів та електронних сигарет через інтернет. Зокрема, продавці повинні будуть реєструвати свої вебресурси й перевіряти вік покупців.

Які вимоги запровадять для онлайн-продажу

Зміни передбачені Законом України від 9 червня 2026 року № 4903-IX. Вони стосуватимуться електронної торгівлі алкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами для них і пристроями для споживання тютюну без згоряння, повідомляє ДПС.

З початку 2027 року продавці відповідної продукції повинні будуть виконувати кілька обов'язкових умов. Зокрема, для торгівлі через інтернет необхідно:

Мати ліцензію на відповідний вид діяльності, якщо законодавство передбачає її отримання; Внести до спеціального реєстру адреси вебресурсів, через які продається продукція; Перевіряти вік покупця ще до оформлення продажу; Відвантажувати товар для доставки з місця торгівлі, якщо клієнт отримує його не безпосередньо там; Повторно перевіряти вік покупця під час фактичної передачі замовлення.

Які сайти потраплять до нового реєстру

Контролювати онлайн-продаж відповідної продукції допомагатиме Реєстр адрес вебсайтів ліцензіатів. Його держателем та адміністратором визначили ДПС.

До реєстру вноситимуть різні адреси та ресурси, за допомогою яких бізнес пропонує або продає алкоголь і тютюнову продукцію. Зокрема:

адреси вебсайтів та URL;

доменні імена й IP-адреси;

мобільні додатки;

мережеві адреси.

Вносити, змінювати та виключати інформацію з реєстру податкова служба буде на підставі повідомлень від підприємців, а також з урахуванням даних про наявність необхідних ліцензій. Сам реєстр оприлюднять на вебпорталі ДПС.

Порядок його створення та ведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1320. А правила подання ліцензіатами інформації про адреси вебсайтів визначені наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2026 року № 34.

Що робити магазинам, які вже продають алкоголь і тютюн онлайн

Для бізнесу, який продавав відповідну продукцію через інтернет ще до початку роботи реєстру та планує продовжувати це робити, передбачили перехідний період.

Такі підприємці повинні будуть протягом одного календарного місяця з дати початку функціонування реєстру надіслати до ДПС повідомлення про вебресурси, через які здійснюють продаж.

Якщо компанія не подасть інформацію в установлений строк, це стане підставою для рішення податкової про необхідність обмеження доступу до відповідного сайту або мобільного додатка.

За що податкова зможе блокувати сайти

ДПС також проводитиме моніторинг інтернету, щоб виявляти порушення правил електронної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами.

Якщо податкова виявить порушення, вона зможе ухвалити рішення про необхідність обмеження доступу до відповідного вебсайту або мобільного додатка. Протягом п'яти робочих днів після ухвалення рішення його мають надіслати відповідним державним органам або платформам цифрової дистрибуції додатків. Механізм обмеження доступу залежатиме від обставин:

У звичайних умовах рішення щодо сайтів надсилатимуть до Національної комісії, яка регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.

Під час воєнного або надзвичайного стану рішення передаватимуть до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ).

Щодо мобільних додатків інформацію надсилатимуть відповідним платформам цифрової дистрибуції.

Під час воєнного або надзвичайного стану НЦУ на підставі рішення ДПС видаватиме розпорядження про обмеження доступу до сайтів. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні будуть виконати його протягом трьох робочих днів із дня видачі.