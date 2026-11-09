Алкоголь и сигареты будут продавать по-новому: что изменится с 2027 года

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Какие требования будут введены в отношении онлайн-продаж

Изменения предусмотрены Законом Украины от 9 июня 2026 года № 4903-IX. Они коснутся электронной торговли алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, электронными сигаретами, жидкостями для них и устройствами для потребления табака без сгорания, сообщает ГНС.

С начала 2027 года продавцы соответствующей продукции должны будут выполнять несколько обязательных условий. В частности, для торговли через интернет необходимо:

Иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, если законодательство предусматривает ее получение; Внести в специальный реестр адреса веб-ресурсов, через которые продается продукция; Проверять возраст покупателя еще до оформления продажи; Отгружать товар для доставки с места торговли, если клиент получает его не непосредственно там; Повторно проверять возраст покупателя во время фактической передачи заказа.

Какие сайты попадут в новый реестр

Контролировать онлайн-продажу соответствующей продукции будет помогать Реестр адресов веб-сайтов лицензиатов. Его держателем и администратором назначена ГНС.

В реестр будут вноситься различные адреса и ресурсы, с помощью которых бизнес предлагает или продает алкоголь и табачную продукцию. В частности:

адреса веб-сайтов и URL;

доменные имена и IP-адреса;

мобильные приложения;

сетевые адреса.

Вносить, изменять и исключать информацию из реестра налоговая служба будет на основании сообщений от предпринимателей, а также с учетом данных о наличии необходимых лицензий. Сам реестр будет опубликован на веб-портале ГНС.

Порядок его создания и ведения утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 октября 2025 года № 1320. А правила представления лицензиатами информации об адресах веб-сайтов определены приказом Министерства финансов Украины от 14 января 2026 года № 34.

Что делать магазинам, которые уже продают алкоголь и табак онлайн

Для бизнеса, который продавал соответствующую продукцию через интернет еще до начала работы реестра и планирует продолжать это делать, предусмотрен переходный период.

Такие предприниматели должны будут в течение одного календарного месяца с даты начала функционирования реестра направить в ГНС уведомление о веб-ресурсах, через которые осуществляют продажу.

Если компания не предоставит информацию в установленный срок, это станет основанием для принятия налоговой службой решения о необходимости ограничения доступа к соответствующему сайту или мобильному приложению.

За что налоговая сможет блокировать сайты

ГНС также будет проводить мониторинг интернета с целью выявления нарушений правил электронной торговли алкоголем и табачными изделиями.

Если налоговая служба выявит нарушение, она сможет принять решение о необходимости ограничения доступа к соответствующему веб-сайту или мобильному приложению. В течение пяти рабочих дней после принятия решения его должны направить в соответствующие государственные органы или на платформы цифровой дистрибуции приложений. Механизм ограничения доступа будет зависеть от обстоятельств:

В обычных условиях решения в отношении сайтов будут направляться в Национальную комиссию, регулирующую сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг.

Во время военного или чрезвычайного положения решения будут передаваться в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ).

Что касается мобильных приложений, информация будет направляться соответствующим платформам цифровой дистрибуции.

Во время военного или чрезвычайного положения НЦУ на основании решения ГНС будет издавать распоряжение об ограничении доступа к сайтам. Поставщики электронных коммуникационных услуг должны будут выполнить его в течение трех рабочих дней со дня издания.