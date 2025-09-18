В Україні продають заводи з виробництва цегли потужністю 55 мільйонів штук на рік
- На продаж виставлено два великі цегельні заводи в Житомирській та Чернігівській областях з загальною потужністю 55 мільйонів цегли на рік за 16 мільйонів доларів.
- З початку війни бюджет України отримав 15,8 мільярдів гривень від приватизації, включаючи продаж готелю "Україна" за 3 мільярди гривень.
Два великі цегельні заводи у Житомирській та Чернігівській областях виставили на продаж. Загальна потужність виробництва становить 55 мільйонів одиниць цегли на рік.
Що відомо про заводи?
Вартість об'єктів – 16 мільйонів доларів. Про це повідомляє Inventure.com.ua, передає 24 Канал.
Перший завод розташований у Житомирському районі та здатен виробляти до 32 мільйони одиниць умовної цегли на рік. У штаті підприємства – 146 працівників.
Другий завод, який розташований у Ніжинському районі Чернігівської області, має річну потужність 23 мільйони одиниць продукції. З лютого 2025 року він тимчасово не працює, але планується відновлення виробництва найближчим часом. У штаті – 112 співробітників.
Інші об'єкти для продажу?
Окрім цих двох об'єктів, на ринку є й інші пропозиції. Наприклад, діючий цегельний завод у селі Райгород на Черкащині, який випускає 3,5 мільйони цегли щороку, продається за 650 тисяч доларів. Його основні клієнти – забудовники з Київської та Черкаської областей.
Скільки приніс у бюджет продаж держмайна?
З початку війни до бюджету України надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації. При цьому у цю суму не увійшов прибуток від продажу заводу "Вінницяпобутхім", який був одним із останніх.
А загалом найбільші об'єкти, які вдалось приватизувати, це – готель "Україна" (3 мільярди гривень) та ОГХК (3,9 мільярдів гривень).