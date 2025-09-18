Два крупных кирпичных завода в Житомирской и Черниговской областях выставили на продажу. Общая мощность производства составляет 55 миллионов единиц кирпича в год.

Что известно о заводах?

Стоимость объектов – 16 миллионов долларов. Об этом сообщает Inventure.com.ua, передает 24 Канал.

Первый завод расположен в Житомирском районе и способен производить до 32 миллионов единиц условного кирпича в год. В штате предприятия – 146 работников.

Второй завод, который расположен в Нежинском районе Черниговской области, имеет годовую мощность 23 миллиона единиц продукции. С февраля 2025 года он временно не работает, но планируется возобновление производства в ближайшее время. В штате – 112 сотрудников.

Другие объекты для продажи?

Кроме этих двух объектов, на рынке есть и другие предложения. Например, действующий кирпичный завод в селе Райгород на Черкасщине, который выпускает 3,5 миллиона кирпича ежегодно, продается за 650 тысяч долларов. Его основные клиенты – застройщики из Киевской и Черкасской областей.

Сколько принесла в бюджет продажа госимущества?