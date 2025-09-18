Укр Рус
18 сентября, 11:40
В Украине продают заводы по производству кирпича мощностью 55 миллионов штук в год

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • На продажу выставлены два крупных кирпичных завода в Житомирской и Черниговской областях с общей мощностью 55 миллионов кирпичей в год за 16 миллионов долларов.
  • С начала войны бюджет Украины получил 15,8 миллиардов гривен от приватизации, включая продажу гостиницы "Украина" за 3 миллиарда гривен.

Два крупных кирпичных завода в Житомирской и Черниговской областях выставили на продажу. Общая мощность производства составляет 55 миллионов единиц кирпича в год.

Что известно о заводах?

Стоимость объектов – 16 миллионов долларов. Об этом сообщает Inventure.com.ua, передает 24 Канал.

Первый завод расположен в Житомирском районе и способен производить до 32 миллионов единиц условного кирпича в год. В штате предприятия – 146 работников.

Второй завод, который расположен в Нежинском районе Черниговской области, имеет годовую мощность 23 миллиона единиц продукции. С февраля 2025 года он временно не работает, но планируется возобновление производства в ближайшее время. В штате – 112 сотрудников.

Другие объекты для продажи?

Кроме этих двух объектов, на рынке есть и другие предложения. Например, действующий кирпичный завод в селе Райгород на Черкасщине, который выпускает 3,5 миллиона кирпича ежегодно, продается за 650 тысяч долларов. Его основные клиенты – застройщики из Киевской и Черкасской областей.

Сколько принесла в бюджет продажа госимущества?

  • С начала войны в бюджет Украины поступило 15,8 миллиардов гривен от приватизации. При этом в эту сумму не вошла прибыль от продажи завода "Винницабытхим", который был одним из последних.

  • А в целом крупнейшие объекты, которые удалось приватизировать, это – отель "Украина" (3 миллиарда гривен) и ОГХК (3,9 миллиардов гривен).