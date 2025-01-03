Продажі електромобілів Tesla впали вперше за більш ніж десятиліття

Компанія Tesla за минулий рік продала 1,79 мільйона електромобілів. Ця кількість є значно меншою, ніж у 2023 році, та нижче, ніж прогнозували аналітики.

Обсяги продажів Tesla впали

Таким чином, річний обсяг продажу впав уперше за більш ніж десятиліття, попри позитивну динаміку в кінці року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначає видання, ці показники "витверезляючим нагадуванням" про реальні виклики для виробників електромобілів. Мовляв, продажі Tesla знизились навіть попри ажіотаж навколо безпілотних автомобілів і наближення Маска до Трампа, що спровокувало стрімке зростання акцій Tesla в останні місяці.

Млявий споживчий попит тисне на продажі електромобілів, і ця проблема може загостритися через прагнення Трампа обмежити стимули для електрокарів,

– ідеться у повідомленні.

Зауважте. Акції Tesla впали після цих результатів, знизившись на 5,8%. У 2024 році акції компанії зросли на 63%.

Конкретно про показники продажів Tesla

За останній квартал минулого року компанія поставила 495 570 автомобілів. Тоді як аналітики прогнозували –512 277.

У 2024 році Tesla зіткнулася з низкою невдач, зокрема стався підпал на заводі в Берліні, перенаправлення поставок і загальногалузеве уповільнення продажів електромобілів.

Що прогнозують на 2025 рік

Нещодавно Ілон Маск повідомив інвесторам Tesla, що цьогоріч прогнозує зростання від 20% до 30%, частково завдяки більш доступному автомобілю, який, як очікується, буде представлений у першій половині року, а також завдяки автономним технологіям компанії.