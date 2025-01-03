Объемы продаж Tesla упали

Таким образом, годовой объем продаж упал впервые за более чем десятилетие, несмотря на положительную динамику в конце года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Украинцы за год купили почти 70 000 новых авто: какие покупали чаще всего

Как отмечает издание, эти показатели "отрезвляющим напоминанием" о реальных вызовах для производителей электромобилей. Мол, продажи Tesla снизились даже несмотря на ажиотаж вокруг беспилотных автомобилей и приближение Маска к Трампу, что спровоцировало стремительный рост акций Tesla в последние месяцы.

Вялый потребительский спрос давит на продажи электромобилей, и эта проблема может обостриться из-за стремления Трампа ограничить стимулы для электрокаров,

– говорится в сообщении.

Заметьте. Акции Tesla упали после этих результатов, снизившись на 5,8%. В 2024 году акции компании выросли на 63%.

Конкретно о показателях продаж Tesla

За последний квартал прошлого года компания поставила 495 570 автомобилей. Тогда как аналитики прогнозировали –512 277.

В 2024 году Tesla столкнулась с рядом неудач, в частности произошел поджог на заводе в Берлине, перенаправление поставок и общеотраслевое замедление продаж электромобилей.

Что прогнозируют на 2025 год

Недавно Илон Маск сообщил инвесторам Tesla, что в этом году прогнозирует рост от 20% до 30%, частично благодаря более доступному автомобилю, который, как ожидается, будет представлен в первой половине года, а также благодаря автономным технологиям компании.