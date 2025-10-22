Бум на Labubu приніс Pop Mart рекордні прибутки, але інвестори вже насторожені

Китайський виробник іграшок Pop Mart International Group Ltd. повідомив про зростання доходів на 250% у третьому кварталі 2025 року, передусім завдяки популярності іграшок Labubu.

Продажі компанії зросли?

З липня по вересень компанія зафіксувала рекордні показники на всіх ринках, пише Bloomberg, інформує 24 Канал. Зокрема, продажі за кордоном підскочили на 370%, а в Китаї – на 190%.

Найбільше зростання Pop Mart продемонструвала на західних ринках:

у США виторг збільшився на 1270%,

у Європі – на 740%,

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – на понад 170%.

Зауважте. Бум продажів триває з другої половини 2024 року, коли компанія запустила популярну серію мініфігурок Labubu. Поп Mart розраховує завершити рік із доходом понад 20 мільярдів юанів (2,8 мільярдів доларів), а керівник компанії Ван Нін заявляв, що план у 30 мільярдів юанів "цілком досяжний".

Популярність Labubu згасає?

Втім, експерти попередили, що попит на Labubu поступово спадає. У вересні Pop Mart уже втратила близько 13 мільярдів доларів капіталізації – інвестори побоюються, що "ляльковий бум" добігає кінця.

Раніше експерти уже пояснювали, що частково вартість бренду трималась завдяки перепродажам на вторинному ринку. Річ у тім, що люди були готові платити більше за колекційні випуски чи рідкісні моделі фігурок.

Що відомо про Labubu?