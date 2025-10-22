Бум на Labubu принес Pop Mart рекордные прибыли, но инвесторы уже насторожены
- Pop Mart International Group Ltd. сообщил о росте доходов на 250% в третьем квартале 2025 года благодаря популярности игрушек Labubu.
- Несмотря на рекордные показатели продаж, эксперты предупредили о спаде спроса на Labubu, что привело к потере около 13 миллиардов долларов капитализации в сентябре.
Китайский производитель игрушек Pop Mart International Group Ltd. сообщил о росте доходов на 250% в третьем квартале 2025 года, прежде всего благодаря популярности игрушек Labubu.
Продажи компании выросли?
С июля по сентябрь компания зафиксировала рекордные показатели на всех рынках, пишет Bloomberg, информирует 24 Канал. В частности, продажи за рубежом подскочили на 370%, а в Китае – на 190%.
Наибольший рост Pop Mart продемонстрировала на западных рынках:
- в США выручка увеличилась на 1270%,
- в Европе – на 740%,
- в Азиатско-Тихоокеанском регионе – более чем на 170%.
Заметьте. Бум продаж продолжается со второй половины 2024 года, когда компания запустила популярную серию минифигурок Labubu. Поп Mart рассчитывает завершить год с доходом более 20 миллиардов юаней (2,8 миллиардов долларов), а руководитель компании Ван Нин заявлял, что план в 30 миллиардов юаней "вполне достижим".
Популярность Labubu угасает?
Впрочем, эксперты предупредили, что спрос на Labubu постепенно спадает. В сентябре Pop Mart уже потеряла около 13 миллиардов долларов капитализации – инвесторы опасаются, что "кукольный бум" подходит к концу.
Ранее эксперты уже объясняли, что частично стоимость бренда держалась благодаря перепродажам на вторичном рынке. Дело в том, что люди были готовы платить больше за коллекционные выпуски или редкие модели фигурок.
Что известно о Labubu?
- Labubu создал иллюстратор Касинг Лунг. Фигурки стали хитом на рынке коллекционных игрушек благодаря сотрудничеству с Pop Mart, которая адаптировала его в формат "слепых коробок".
- Формат blind-box сочетает элемент азарта и побуждает к покупкам снова и снова. Собственно, этот формат сделал этот формат сделал Labubu одной из самых успешных серий, принеся Pop Mart 410 миллионов долларов.
