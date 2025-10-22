Продажи компании выросли?

С июля по сентябрь компания зафиксировала рекордные показатели на всех рынках, пишет Bloomberg, информирует 24 Канал. В частности, продажи за рубежом подскочили на 370%, а в Китае – на 190%.

Наибольший рост Pop Mart продемонстрировала на западных рынках:

в США выручка увеличилась на 1270%,

в Европе – на 740%,

в Азиатско-Тихоокеанском регионе – более чем на 170%.

Заметьте. Бум продаж продолжается со второй половины 2024 года, когда компания запустила популярную серию минифигурок Labubu. Поп Mart рассчитывает завершить год с доходом более 20 миллиардов юаней (2,8 миллиардов долларов), а руководитель компании Ван Нин заявлял, что план в 30 миллиардов юаней "вполне достижим".

Популярность Labubu угасает?

Впрочем, эксперты предупредили, что спрос на Labubu постепенно спадает. В сентябре Pop Mart уже потеряла около 13 миллиардов долларов капитализации – инвесторы опасаются, что "кукольный бум" подходит к концу.

Ранее эксперты уже объясняли, что частично стоимость бренда держалась благодаря перепродажам на вторичном рынке. Дело в том, что люди были готовы платить больше за коллекционные выпуски или редкие модели фигурок.

