Продажі авто злетіли: українці обирають Skoda, Toyota і Zeekr
- У липні 2025 року в Україні придбали 6 414 нових легкових авто, що на 1% більше, ніж у липні минулого року.
- Найпопулярнішим брендом залишилася Toyota, але BYD показала рекордне зростання на 241%.
Попит на нові автомобілі в Україні продовжує зростати. У липні 2025 року українці придбали 6 414 нових легкових авто, що на 1% більше, ніж у липні минулого року, і на 7% більше, ніж у червні цього року.
Які авто купують українці начастіше?
Найпопулярнішою маркою в липні залишилася Toyota, однак китайська компанія BYD демонструє рекордну динаміку зростання й активно скорочує відставання від лідера ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.
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ТОП-10 найпопулярніших брендів у липні 2025 року:
- Toyota – 820 (–20%)
- BYD – 744 (+241%)
- Renault – 654 (+11%)
- Skoda – 559 (+48%)
- Volkswagen – 491 (+47%)
- Honda – 319 (+9%)
- Hyundai – 298 (+32%)
- BMW – 263 (–58%)
- Audi – 253 (+20%)
- Zeekr – 191 (+125%)
Зауважте. Особливо помітне зростання показали BYD, Skoda, Volkswagen та Zeekr. Китайські бренди зміцнюють позиції, демонструючи найвищі темпи зростання серед усіх учасників ринку.
Що відбувається на авторинку?
З січня по липень 2025 року в Україні зареєстрували 39,3 тисячі нових легковиків. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Таким чином, ринок поступово відновлюється, але залишається стабільно на рівні попереднього року.
Часті питання
Як змінилася популярність марок автомобілів в липні 2025 року?
У липні 2025 року Toyota залишається найпопулярнішою маркою, але BYD показує значне зростання, скорочуючи відставання від лідера. Інші бренди, такі як Skoda, Volkswagen та Zeekr, також демонструють помітне зростання.
Які тенденції на українському авторинку в 2025 році?
З січня по липень 2025 року в Україні зареєстровано 39,3 тисячі нових легковиків, що лише на 0,1% більше, ніж у 2024 році. Ринок поступово відновлюється, але залишається стабільним у порівнянні з попереднім роком.
Які китайські бренди показують найвищі темпи зростання на ринку?
Китайські бренди, такі як BYD і Zeekr, демонструють найвищі темпи зростання на ринку. BYD особливо виділяється, показуючи зростання на 241% у липні 2025 року.