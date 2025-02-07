Продажі Tesla обвалюються по всій Європі

Продажі електромобілів Tesla значно знизилися на ключових європейських ринках через негативну реакцію споживачів на політичні заяви Ілона Маска.

В Європі один завод Tesla

У січні 2025 року Tesla зареєструвала лише 1 277 нових автомобілів у Німеччині, що є зниженням на 59% порівняно з тим самим місяцем 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Financial Times.

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Німеччина є країною, де розташований єдиний завод Tesla в Європі.

Минулого року в Німеччині та Франції спостерігали значне уповільнення продажів електромобілів через зменшення державних субсидій, але нещодавно попит почав зростати.

Проте падіння продажів Tesla відбулося на фоні того, що ринок електромобілів у Німеччині в січні зріс на понад 50%, що призвело до зниження частки Tesla з 14% до 4%.

Динаміка продажів Tesla в Єврові

У Франції продажі Tesla у січні скоротилися на 63%, а в Норвегії — на 38%. У Великобританії реєстрації електромобілів Tesla зменшилися на 8% порівняно з минулим роком.

Аналітик Маттіас Шмідт вважає, що одним із факторів зниження продажів може бути очікування споживачів на оновлену модель Y, випуск якої запланований на першу половину 2025 року.

Експерти також вважають, що зниження попиту – це реакція на політичні заяви Маска.