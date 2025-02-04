Маск зазначив, що Tesla навряд чи зможе виготовити саме 10 000 роботів до кінця грудня, проте кілька тисяч – цілком реально, повідомляє 24 Канал з посиланням на Electrek. Він також упевнений, що ці роботи стануть корисними для виробництва ще до кінця року.

А тим часом Китайські роботи UBTech з’являться на заводах вже цього року

Тема гуманоїдних роботів відроджує оптимізм інвесторів, які втратили впевненість у компанії після падіння продажів електромобілів Tesla у 2024 році.

Масове впровадження роботів у виробничі процеси допоможе Tesla знизити витрати. Відомо, що деякі Optimus вже працюють на заводах компанії. Однак під час презентацій за участю журналістів стало зрозуміло, що роботами дистанційно керують оператори.

У Tesla пояснили, що це робиться з міркувань безпеки, а не для введення в оману щодо можливостей Optimus.

Масове виробництво та плани на майбутнє

Зараз компанія будує виробничу лінію для випуску 1 000 роботів на місяць, а наступним кроком стане лінія на 10 000 одиниць на місяць. Також розробляється друга версія Optimus, виробництво якої має досягти 100 000 роботів на місяць. Ця лінія буде запущена наступного року.

Маск планує, що у майбутньому Tesla випускатиме 100 мільйонів роботів Optimus щорічно, і це стане основним джерелом доходу компанії. За його словами, це відбудеться "у найближчому майбутньому".

Продажі роботів розпочнуться у 2026 році, але до цього часу Tesla використовуватиме всі вироблені машини для власних потреб.

Ціна одного Optimus знизиться до 20 000 доларів і менше, щойно річне виробництво досягне 1 мільйона одиниць, що, за планами, має статися близько 2027 року.

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Головна перевага Optimus, за словами Маска, полягає в тому, що вони ідеально вписуються у людське середовище, не потребуючи змін у виробничих чи побутових умовах.