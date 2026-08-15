Можна не боятися: новий рейтинг професій, яким не загрожує ШІ

Водночас далеко не всі професії однаково вразливі перед автоматизацією та штучним інтелектом. Тому дослідники проаналізувала дані платформи JobZone Risk та Бюро статистики праці США (BLS) і склала рейтинг 20 популярних професій за рівнем стійкості до штучного інтелекту.

Які професії ШІ замінити найважче

ШІ не замінить професії, де працівникам необхідно постійно взаємодіяти з людьми, проявляти емпатію, працювати руками або ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, пише Visual Capitalist.

Медики

Перше місце за стійкістю до ШІ посіли зареєстровані медсестри – їхній показник становить 82,2 бали.

Також до лідерів увійшли машні доглядальниці – 72,7 бали та помічники медсестер – 67,4 бали.

Причина високої позиції медичних професій очевидна: догляд за людиною потребує не лише знань, а й фізичної присутності, емпатії, оцінки стану пацієнта та швидкої реакції на непередбачувані ситуації.

Вчителі

Високий рівень захисту мають і професії, пов'язані з освітою. Вчителі початкових класів отримали 70 балів, а помічники вчителів – 51,2 бал.

ШІ може допомагати педагогам готувати матеріали, перевіряти завдання або пояснювати навчальний матеріал. Проте повністю замінити живу взаємодію з дітьми значно складніше.

Робітничі професії

Неочікувано високі позиції в рейтингу посіли спеціальності, де потрібно працювати фізично та адаптуватися до умов конкретного об'єкта.

Працівники з технічного обслуговування та ремонту отримали 53,9 бали, а будівельники – 53,2. Причина в тому, що роботам та алгоритмам складно повністю відтворити роботу людини руками в умовах, які постійно змінюються.

Програмісти

До переліку професій із відносно високим захистом від ШІ потрапили й старші інженери програмного забезпечення. Їхній показник становить 55,4 балів.

Попри стрімкий розвиток генеративного ШІ, складні IT-завдання все ще потребують архітектурного мислення, прийняття рішень та здатності розв'язувати нестандартні проблеми.

Які професії під найбільшим ризиком

Значно нижчі показники отримали професії, де значну частину роботи становлять рутинні операції, обробка інформації, стандартні продажі або робота з документами. Серед них:

Бухгалтери – 47,3 балів; Офіціанти – 46,3; Прибиральники та двірники – 44,2; Охоронці – 43,6; Керівники оперативних відділів – 37,5; Водії вантажівок – 36; Менеджери з продажів у ритейлі – 34,7; Вантажники та логісти – 29,9; Торгові представники у сфері опту та виробництва – 26,1.

Чи справді ШІ забере ці робочі місця

Низький показник стійкості не означає, що професія повністю зникне. Найімовірніше, штучний інтелект поступово забиратиме окремі рутинні завдання, а сама робота змінюватиметься.

У результаті більш конкурентоспроможними будуть працівники, які зможуть використовувати ШІ як інструмент, але водночас матимуть навички, які складно автоматизувати: критичне мислення, гнучкість, комунікацію, лідерські якості та здатність ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях.

Нагадаємо, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс також висловив думку про три напрями, де ще тривалий час людей не замінить ШІ. Йдеться про наступні професії:

програмісти та розробники, без яких неможливе створення складних систем і виправлення помилок;

біологи, які генерують гіпотези, виконують дослідження та роблять відкриття;

енергетики та інженери галузі, без досвіду й швидких рішень яких не впоратися, зокрема в критичних ситуаціях.

Для них штучний інтелект залишатиметься інструментом.