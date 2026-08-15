Какие профессии ИИ заменить сложнее всего

ИИ не заменит профессии, в которых работникам необходимо постоянно взаимодействовать с людьми, проявлять эмпатию, работать руками или принимать решения в нестандартных ситуациях, пишет Visual Capitalist.

Медики

Первое место по устойчивости к ИИ заняли дипломированные медсестры – их показатель составляет 82,2 балла.

Также в число лидеров вошли медицинские сиделки – 72,7 балла и помощники медсестер – 67,4 балла.

Причина высокой позиции медицинских профессий очевидна: уход за человеком требует не только знаний, но и физического присутствия, эмпатии, оценки состояния пациента и быстрой реакции на непредвиденные ситуации.

Учителя

Высокий уровень защиты имеют и профессии, связанные с образованием. Учителя начальных классов получили 70 баллов, а помощники учителей – 51,2 балла.

ИИ может помогать педагогам готовить материалы, проверять задания или объяснять учебный материал. Однако полностью заменить живое взаимодействие с детьми значительно сложнее.

Рабочие профессии

Неожиданно высокие позиции в рейтинге заняли специальности, где требуется физический труд и адаптация к условиям конкретного объекта.

Работники по техническому обслуживанию и ремонту получили 53,9 балла, а строители – 53,2. Причина в том, что роботам и алгоритмам сложно полностью воспроизвести работу человека руками в постоянно меняющихся условиях.

Программисты

В перечень профессий с относительно высокой защитой от ИИ попали и старшие инженеры по программному обеспечению. Их показатель составляет 55,4 балла.

Несмотря на стремительное развитие генеративного ИИ, сложные ИТ-задачи по-прежнему требуют архитектурного мышления, принятия решений и способности решать нестандартные проблемы.

Какие профессии подвержены наибольшему риску

Значительно более низкие показатели получили профессии, в которых значительную часть работы составляют рутинные операции, обработка информации, стандартные продажи или работа с документами. Среди них:

Бухгалтеры – 47,3 балла; Официанты – 46,3; Уборщики и дворники – 44,2; Охранники – 43,6; Руководители оперативных отделов – 37,5; Водители грузовиков – 36; Менеджеры по продажам в розничной торговле – 34,7; Грузчики и логисты – 29,9; Торговые представители в сфере оптовой торговли и производства – 26,1.

Действительно ли ИИ взял эти рабочие места

Низкий показатель устойчивости не означает, что профессия полностью исчезнет. Скорее всего, искусственный интеллект постепенно будет брать на себя отдельные рутинные задачи, а сама работа будет меняться.

В результате более конкурентоспособными станут работники, которые смогут использовать ИИ как инструмент, но в то же время будут обладать навыками, которые сложно автоматизировать: критическое мышление, гибкость, коммуникабельность, лидерские качества и способность принимать решения в нестандартных ситуациях.

Напомним, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс также высказал мнение о трех направлениях, где еще долгое время людей не заменит ИИ. Речь идет о следующих профессиях:

программисты и разработчики, без которых невозможно создание сложных систем и исправление ошибок;

биологи, которые выдвигают гипотезы, проводят исследования и делают открытия;

энергетики и инженеры отрасли, без опыта и быстрых решений которых не обойтись, в частности в критических ситуациях.

Для них искусственный интеллект останется инструментом.