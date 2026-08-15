Какие профессии ИИ заменить сложнее всего
ИИ не заменит профессии, в которых работникам необходимо постоянно взаимодействовать с людьми, проявлять эмпатию, работать руками или принимать решения в нестандартных ситуациях, пишет Visual Capitalist.
- Медики
Первое место по устойчивости к ИИ заняли дипломированные медсестры – их показатель составляет 82,2 балла.
Также в число лидеров вошли медицинские сиделки – 72,7 балла и помощники медсестер – 67,4 балла.
Причина высокой позиции медицинских профессий очевидна: уход за человеком требует не только знаний, но и физического присутствия, эмпатии, оценки состояния пациента и быстрой реакции на непредвиденные ситуации.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Учителя
Высокий уровень защиты имеют и профессии, связанные с образованием. Учителя начальных классов получили 70 баллов, а помощники учителей – 51,2 балла.
ИИ может помогать педагогам готовить материалы, проверять задания или объяснять учебный материал. Однако полностью заменить живое взаимодействие с детьми значительно сложнее.
- Рабочие профессии
Неожиданно высокие позиции в рейтинге заняли специальности, где требуется физический труд и адаптация к условиям конкретного объекта.
Работники по техническому обслуживанию и ремонту получили 53,9 балла, а строители – 53,2. Причина в том, что роботам и алгоритмам сложно полностью воспроизвести работу человека руками в постоянно меняющихся условиях.
- Программисты
В перечень профессий с относительно высокой защитой от ИИ попали и старшие инженеры по программному обеспечению. Их показатель составляет 55,4 балла.
Несмотря на стремительное развитие генеративного ИИ, сложные ИТ-задачи по-прежнему требуют архитектурного мышления, принятия решений и способности решать нестандартные проблемы.
Какие профессии подвержены наибольшему риску
Значительно более низкие показатели получили профессии, в которых значительную часть работы составляют рутинные операции, обработка информации, стандартные продажи или работа с документами. Среди них:
- Бухгалтеры – 47,3 балла;
- Официанты – 46,3;
- Уборщики и дворники – 44,2;
- Охранники – 43,6;
- Руководители оперативных отделов – 37,5;
- Водители грузовиков – 36;
- Менеджеры по продажам в розничной торговле – 34,7;
- Грузчики и логисты – 29,9;
- Торговые представители в сфере оптовой торговли и производства – 26,1.
Действительно ли ИИ взял эти рабочие места
Низкий показатель устойчивости не означает, что профессия полностью исчезнет. Скорее всего, искусственный интеллект постепенно будет брать на себя отдельные рутинные задачи, а сама работа будет меняться.
В результате более конкурентоспособными станут работники, которые смогут использовать ИИ как инструмент, но в то же время будут обладать навыками, которые сложно автоматизировать: критическое мышление, гибкость, коммуникабельность, лидерские качества и способность принимать решения в нестандартных ситуациях.
Напомним, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс также высказал мнение о трех направлениях, где еще долгое время людей не заменит ИИ. Речь идет о следующих профессиях:
- программисты и разработчики, без которых невозможно создание сложных систем и исправление ошибок;
- биологи, которые выдвигают гипотезы, проводят исследования и делают открытия;
- энергетики и инженеры отрасли, без опыта и быстрых решений которых не обойтись, в частности в критических ситуациях.
Для них искусственный интеллект останется инструментом.