Об этом сообщает Fortune со ссылкой на генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

На какие профессии вырастет спрос в ближайшем будущем

В ходе дискуссии с генеральным директором BlackRock Ларри Финком на Всемирном экономическом форуме в Давосе Хуанг заявил, что технологические компании уже вкладывают огромные средства в создание новых дата-центров.

По его словам, к концу десятилетия совокупные мировые инвестиции в такие проекты могут достичь 7 триллионов долларов. Глава Nvidia убежден, что человечество вступает в новую эпоху развития инфраструктуры, которая создаст сотни тысяч новых рабочих мест.

Замечательно, что эти рабочие места связаны с рабочими профессиями, и нам понадобятся сантехники, электрики, строители и металлурги,

– сказал Хуанг.

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В ближайшее время может значительно вырасти спрос на рабочие профессии / Фото Unsplash

В издании отмечается, что уже сейчас во многих странах ощущается острый дефицит квалифицированных рабочих. При этом работодатели предлагают за такую работу высокие зарплаты, а для трудоустройства зачастую не требуется университетский диплом.

Например, в США представители таких профессий могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год. По оценкам McKinsey, только к 2030 году США потребуется еще примерно 130 тысяч электриков, 240 тысяч строителей и 150 тысяч руководителей строительных работ. Такой дефицит кадров, как ожидается, будет только подталкивать зарплаты вверх.

Хуанг также подчеркнул, что высокий доход больше не должен ассоциироваться исключительно с высшим образованием.

"Каждый должен иметь возможность хорошо зарабатывать. Для этого не обязательно иметь докторскую степень по компьютерным наукам", – отметил он.

Представители рабочих профессий уже могут хорошо зарабатывать / Фото Unsplash

Впрочем, не все руководители разделяют такой оптимизм. Генеральный директор Ford Джим Фарли считает, что развитие искусственного интеллекта сокращает количество стартовых офисных вакансий. В то же время, по его словам, система образования по-прежнему ориентирует молодежь преимущественно на получение четырехлетнего высшего образования, хотя промышленность и строительство уже испытывают острую нехватку работников.

Подобную позицию высказал и глава BlackRock Ларри Финк. Он предупредил, что одним из главных вызовов для строительства новых центров обработки данных может стать именно дефицит электриков, которых уже сейчас не хватает для реализации масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта.