Про це повідомляє Fortune з посиланням на генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

На які професії зросте попит в найближчому майбутньому

Під час дискусії з генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Хуанг заявив, що технологічні компанії вже вкладають величезні кошти у створення нових дата-центрів.

За його словами, до кінця десятиліття сукупні світові інвестиції в такі проєкти можуть сягнути 7 трильйонів доларів. Очільник Nvidia переконаний, що людство вступає у нову епоху розвитку інфраструктури, яка створить сотні тисяч нових робочих місць.

Це чудово, що ці робочі місця пов'язані з робітничими професіями, і нам будуть потрібні сантехніки, електрики, будівельники та металурги,

– сказав Хуанг.

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Найближчим часом може значно зрости попит на робітничі професії / Фото Unsplash

У виданні зазначають, що вже зараз у багатьох країнах відчувається гострий дефіцит кваліфікованих робітників. Водночас роботодавці за таку роботу пропонують високі зарплати, а для працевлаштування часто не потрібен університетський диплом.

Наприклад, у США представники таких професій можуть заробляти понад 100 тисяч доларів на рік. За оцінками McKinsey, лише до 2030 року США потребуватимуть ще приблизно 130 тисяч електриків, 240 тисяч будівельників і 150 тисяч керівників будівельних робіт. Такий дефіцит кадрів, як очікується, лише підштовхуватиме зарплати вгору.

Хуанг також наголосив, що високий дохід більше не має асоціюватися виключно з вищою освітою.

"Кожен повинен мати можливість добре заробляти. Для цього не обов'язково мати докторський ступінь з комп'ютерних наук", – зазначив він.

Представники робітничих професій уже можуть добре заробляти / Фото Unsplash

Втім, не всі керівники поділяють такий оптимізм. Генеральний директор Ford Джим Фарлі вважає, що розвиток штучного інтелекту скорочує кількість стартових офісних вакансій. Водночас, за його словами, система освіти, і далі орієнтує молодь переважно на здобуття чотирирічної вищої освіти, хоча промисловість і будівництво вже відчувають гостру нестачу працівників.

Подібну позицію висловив і глава BlackRock Ларрі Фінк. Він попередив, що одним із головних викликів для будівництва нових центрів обробки даних може стати саме дефіцит електриків, яких уже зараз бракує для реалізації масштабних проєктів у сфері штучного інтелекту.