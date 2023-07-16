Як правильно "читати" ситуацію: поради від ексвіцепрезидентки Facebook

Бізнес та будь-яка професійна діяльність напряму пов'язана з комунікаціями. Це відіграє важливу роль для побудови успішної кар'єри. Очільниця Ancestry.com та ексвіцепрезидентка Facebook Дебора Лю поділилася порадами для "прочитання кімнати".

Професійний успіх залежить не лиш кваліфікації та вмінь, але й здатності працювати в колективі та розуміти інших. Для прикладу, можна згадати про те, як помічати та розуміти різні невербальні знаки, підтексти, а також яку стратегію поведінки обрати для досягнення найкращого результату. Дебора Лю визначила 4 головні правила для "прочитання кімнати".

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Ставити себе на місце інших людей

Дебора Лю заявила, що з часом вона навчилася сприймати та розуміти точку зору інших людей. При цьому це не залежало від того, наскільки ця думка відрізняється від її власної.

Бізнесвумен наголосила, що варто "переглядати" свої погляди та дії з точки зору іншої людини. У процесі може виявитися, що певні ваші кроки людина просто сприймала не так, як вам хотілося б.

Зрозумійте, що мотивує людину

Без розуміння мотивації вашого співрозмовника вкрай складно коректно інтерпретувати його реакції. За словами Дебори Лю, вона знала колег, які прагнули усім подобатися або відчували, що не встигають за іншими, тож робили усе, аби отримати підвищення. Саме тому розуміння того, що керує людиною, допомагає розв'язувати проблеми.

Усвідомте власні упередження

Ринок праці в Україні поступово відновлюється . Наразі найбільше роботодавці шукають фахівців робочих спеціальностей, а також ті, хто пов'язані зі сферою будівництва. Крім того, є галузі, які майже на повну відновили процес найму нових працівників

На поведінку та рішення людей завжди впливає їхній життєвий досвід, на основі якого формуються певні упередження. Зокрема, з використанням цим факторі людина оцінює й ситуації, які пов'язані з професійною діяльністю. Тому варто бути вкрай обережними, аби не перенести свої упередження на інших.

Використовуйте мову співрозмовника

Мова – це головним спосіб для комунікацій. Проте у різних компаніях, відділах чи командах найчастіше використовують сленг та інші мовні конструкції по-різному. Ба більше, це стосується й регіонів країн.

Саме тому вкрай важливо навчитися розмовляти мовою вашого співрозмовника. Зокрема, це допоможе скоротити дистанцію та краще налагодити зв'язок.