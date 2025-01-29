В Україні розширять програми зайнятості та підтримки бізнесу

В Україні планують розширити існуючі та запустити нові програми зайнятості, а також посилити професійне навчання та перенавчання. Ці заходи мають на меті допомогти українцям працевлаштуватись.

Розширення програм зайнятості

Це стане можливим завдяки реформі Центрів профтехосвіти, яка вже стартувала. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує 24 Канал.

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Також до навчального процесу активніше залучатимуть бізнес – компанії зможуть брати участь у наглядових радах Центрів.

Ще один наш пріоритет – розширення програм зайнятості. На їх реалізацію та підтримку шукачів роботи цього року в бюджеті передбачено 6,3 мільярда гривень,

– заявила Свириденко.

Також віцепрем'єрка зазначила, що буде адаптовано послуги служби зайнятості, аби вони були максимально доступними для всіх категорій громадян.

Інші завдання на 2025 рік:

Цифровізація процесів – отримання ваучера на навчання через Дію.

Посилення спроможностей Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти – завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Розробка Стратегії зайнятості населення – визначення ключових напрямків політики зайнятості, включаючи реформування Державної служби зайнятості.

Зауважте. Минулоріч за допомогою Служби зайнятості 250 тисяч українців отримали постійну роботу. А з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт і грантів були зайняті 330 тисяч громадян.