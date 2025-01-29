Розширення програм зайнятості

Це стане можливим завдяки реформі Центрів профтехосвіти, яка вже стартувала. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує 24 Канал.

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Також до навчального процесу активніше залучатимуть бізнес – компанії зможуть брати участь у наглядових радах Центрів.

Ще один наш пріоритет – розширення програм зайнятості. На їх реалізацію та підтримку шукачів роботи цього року в бюджеті передбачено 6,3 мільярда гривень,

– заявила Свириденко.

Також віцепрем'єрка зазначила, що буде адаптовано послуги служби зайнятості, аби вони були максимально доступними для всіх категорій громадян.

Інші завдання на 2025 рік:

Цифровізація процесів – отримання ваучера на навчання через Дію.

Посилення спроможностей Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти – завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Розробка Стратегії зайнятості населення – визначення ключових напрямків політики зайнятості, включаючи реформування Державної служби зайнятості.

Зауважте. Минулоріч за допомогою Служби зайнятості 250 тисяч українців отримали постійну роботу. А з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт і грантів були зайняті 330 тисяч громадян.