Поставили крапку в чутках: чи справді Prostor передумав закриватися

Мережа магазинів Prostor змінила свої плани після того, як партнери та орендодавці отримали повідомлення про можливе припинення роботи торгових точок. Упродовж кількох днів ширилися чутки про повне закриття мережі вже з 1 липня.

Чи закриються магазини Prostor

Ритейлер почав відкликати листи про закриття магазинів із 1 липня та, за попередньою інформацією, планує продовжити роботу. Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів із посиланням на анонімне джерело.

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За словами співрозмовника, знайомого з ситуацією, мережа заявила, що продовжить роботу, відповідні офіційні листи партнери почнуть отримувати найближчим часом.

Таким чином ситуація навколо Prostor отримала несподіваний поворот – замість підготовки до масштабного закриття компанія фактично почала відмовлятися від попередніх повідомлень.

Де взялися чутки про закриття Prostor

Розмови про можливе припинення роботи мережі з’явилися 20 червня. Тоді орендодавці магазинів Prostor почали отримувати листи, у яких йшлося про завершення роботи торгових точок.

Перші закриття мали розпочатися вже з 1 липня, а сам процес, за попередньою інформацією, мав тривати приблизно рік.

Увечері 20 червня комунікаційники PROSTOR пояснили ситуацію й спростували чутки про нібито закриття мережі магазинів. Там зазначили, що магазини й надалі обслуговують покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

Як і будь-який великий український бізнес в умовах воєнного стану та складної ринкової ситуації, компанія аналізує різні сценарії подальшої роботи мережі, включаючи оптимізацію операційної моделі, формату присутності та комерційної стратегії,

– написали на сторінці PROSTOR.

Там пообіцяли повідомляти про офіційні рішення щодо роботи компанії й закликали не поширювати неперевірену інформацію.