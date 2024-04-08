"Незаконний вплив на громадську думку": проти Ілона Маска відкрили кримінальне провадження

Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска. Суддя розпочав розслідування стосовно можливого перешкоджання мільярдером правосуддю на тлі конфлікту з підприємцем через його соціальну мережу X, раніше відому як Twitter.

У чому звинувачують Маска

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес, заявив, що Маск "розпочав дезінформаційну кампанію", його соцмережа X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".

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Реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і зніме обмеження, накладені на деякі облікові записи X в Бразилії. Маск у кількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинуватив суддю в зраді конституції і закликавши до його імпічменту,

– йдеться в повідомленні.

Реакція Маска

Також мільярдер був долучений до кримінальної справи, яка розслідує антидемократичні дії так званих "цифрових ополченців", відзначає агенція.

Варто зауважити, що реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не дотримуватиметься судових наказів й не зніме обмеження, котрі були накладені на деякі облікові записи X в Бразилії.

Також протягом останніх вихідних, 6 – 7 квітня, Маск критикував суддю Мораеса в декількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинувативши суддю в зраді конституції та закликав до його імпічменту.

Станом на 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та цифровими лідерами, залишалися заблокованими.