У чому звинувачують Маска

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес, заявив, що Маск "розпочав дезінформаційну кампанію", його соцмережа X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".

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Реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і зніме обмеження, накладені на деякі облікові записи X в Бразилії. Маск у кількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинуватив суддю в зраді конституції і закликавши до його імпічменту,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Також мільярдер був долучений до кримінальної справи, яка розслідує антидемократичні дії так званих "цифрових ополченців", відзначає агенція.

Реакція Маска

Варто зауважити, що реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не дотримуватиметься судових наказів й не зніме обмеження, котрі були накладені на деякі облікові записи X в Бразилії.

Також протягом останніх вихідних, 6 – 7 квітня, Маск критикував суддю Мораеса в декількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинувативши суддю в зраді конституції та закликав до його імпічменту.

Важливо! Станом на 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та цифровими лідерами, залишалися заблокованими.