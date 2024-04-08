У чому звинувачують Маска
Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес, заявив, що Маск "розпочав дезінформаційну кампанію", його соцмережа X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".
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Реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і зніме обмеження, накладені на деякі облікові записи X в Бразилії. Маск у кількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинуватив суддю в зраді конституції і закликавши до його імпічменту,
– йдеться в повідомленні.
Реакція Маска
Варто зауважити, що реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не дотримуватиметься судових наказів й не зніме обмеження, котрі були накладені на деякі облікові записи X в Бразилії.
Також протягом останніх вихідних, 6 – 7 квітня, Маск критикував суддю Мораеса в декількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинувативши суддю в зраді конституції та закликав до його імпічменту.