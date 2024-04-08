В чем обвиняют Маска

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес, заявил, что Маск "начал дезинформационную кампанию", его соцсеть X злоупотребляет экономической властью с целью "незаконного влияния на общественное мнение".

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Реакция суда появилась после того, как Маск заявил, что не подчинится судебным приказам и снимет ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии. Маск в нескольких своих публикациях в социальных сетях, обвинил судью в измене конституции и призвав к его импичменту,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Также миллиардер был приобщен к уголовному делу, которое расследует антидемократические действия так называемых "цифровых ополченцев", отмечает агентство.

Реакция Маска

Стоит заметить, что реакция суда появилась после того, как Маск заявил, что не будет придерживаться судебных приказов и не снимет ограничения, которые были наложены на некоторые учетные записи X в Бразилии.

Также в течение последних выходных, 6 – 7 апреля, Маск критиковал судью Мораеса в нескольких своих публикациях в социальных сетях, обвинив судью в измене конституции и призвал к его импичменту.

Важно! По состоянию на 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и цифровыми лидерами, оставались заблокированными.