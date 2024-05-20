Кабмін проти онлайн-казино: які обмеження будуть введені

Український уряд розпочав боротьбу з онлайн-казино. Зокрема з впливом азартних ігор на населення.

Що відомо про рішення

Ця постанова прийнята Кабміном, як тимчасове рішення до впровадження відповідного закону. Така дія є не першим намаганням українського уряду обмежити вплив азартних ігор.

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20 квітня президент України Володимир Зеленський "ввів" рішення РНБО, яке має протидіяти наслідкам від функціонування онлайн-казино. У цьому документі йдеться про:

заборону гравцю реєструвати декілька акаунтів;

визначення допустимого часового проміжку, який особа може проводити у грі.

Як діють обмеження Кабміну

Станом на тепер, ВРУ прийняв закон про регулювання діяльності азартних ігор лише у першому читанні.

Прийнята постанова обмежує використання символіки українських військових формувань, зокрема ЗСУ, у рекламі азартних ігор. Також введені такі умови: