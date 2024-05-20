Що відомо про рішення
Ця постанова прийнята Кабміном, як тимчасове рішення до впровадження відповідного закону. Така дія є не першим намаганням українського уряду обмежити вплив азартних ігор.
Читайте також "Інакше все піде до біса": яка помилка загубила тисячі підприємців – урок від мільярдера
20 квітня президент України Володимир Зеленський "ввів" рішення РНБО, яке має протидіяти наслідкам від функціонування онлайн-казино. У цьому документі йдеться про:
- заборону гравцю реєструвати декілька акаунтів;
- визначення допустимого часового проміжку, який особа може проводити у грі.
Як діють обмеження Кабміну
Прийнята постанова обмежує використання символіки українських військових формувань, зокрема ЗСУ, у рекламі азартних ігор. Також введені такі умови:
- організатори азартних ігор мають надавати перерви у грі для кожного гравця;
- після реєстрації або до прийняття ставки особи, організаторів зобов'язують отримати від гравця дані про ліміт коштів, які можуть бути витрачені на гру протягом визначеного часового проміжку (змінювати цей ліміт можна не частіше ніж раз на місяць);
- мають бути встановлені часові рамки перебування гравця у грі.