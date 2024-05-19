Колишньому єдиному акціонеру Bankers Life and Casualty Company of Chicago вдалося розбудувати справу з маленького капіталу. Крок за кроком Джон Макартур йшов до мети та не збивався на манівці, яких було достатньо, розповідає 24 Канал.
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Коли у нього запитували, в чому секрет успіху, він завжди наполягав на тому, що його неможливо досягнути без чіткого бюджету та грамотного фінансового планування.
Бюджет – це план і гарантія, що ви йдете у правильному напрямку. Порушите цей принцип – і все піде до біса. Тисячі підприємців постраждали через цю помилку, не варто повторювати цю помилку,
– казав Макартур.
Сам Макартур був найкращим прикладом дотримання цього правила. Попри те, що його статки дозволяли вести розкішний спосіб життя, а Голлівуд саме "розігрівав" подібні бажання, Джон продовжував жити ледь не по-спартанськи.
Що б не трапилося, витрати Макартура на власні потреби не перевищували 25 тисяч доларів на рік. Він вірив: за людину повинні говорити її справи та ім'я, а всі "атрибути успіху" можуть легко вводити в оману.