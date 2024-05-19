Колишньому єдиному акціонеру Bankers Life and Casualty Company of Chicago вдалося розбудувати справу з маленького капіталу. Крок за кроком Джон Макартур йшов до мети та не збивався на манівці, яких було достатньо, розповідає 24 Канал.

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Коли у нього запитували, в чому секрет успіху, він завжди наполягав на тому, що його неможливо досягнути без чіткого бюджету та грамотного фінансового планування.

Бюджет – це план і гарантія, що ви йдете у правильному напрямку. Порушите цей принцип – і все піде до біса. Тисячі підприємців постраждали через цю помилку, не варто повторювати цю помилку,

– казав Макартур.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Сам Макартур був найкращим прикладом дотримання цього правила. Попри те, що його статки дозволяли вести розкішний спосіб життя, а Голлівуд саме "розігрівав" подібні бажання, Джон продовжував жити ледь не по-спартанськи.

Що б не трапилося, витрати Макартура на власні потреби не перевищували 25 тисяч доларів на рік. Він вірив: за людину повинні говорити її справи та ім'я, а всі "атрибути успіху" можуть легко вводити в оману.