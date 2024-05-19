Бывшему единственному акционеру Bankers Life and Casualty Company of Chicago удалось построить дело с маленького капитала. Шаг за шагом Джон Макартур шел к цели и не сбивался на околицы, которых было достаточно, рассказывает 24 Канал.
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Когда у него спрашивали, в чем секрет успеха, он всегда настаивал на том, что его невозможно достичь без четкого бюджета и грамотного финансового планирования.
Бюджет – это план и гарантия, что вы идете в правильном направлении. Нарушите этот принцип – и все пойдет к черту. Тысячи предпринимателей пострадали из-за этой ошибки, не стоит повторять эту ошибку,
– говорил Макартур.
Сам Макартур был лучшим примером соблюдения этого правила. Несмотря на то, что его состояние позволяло вести роскошный образ жизни, а Голливуд как раз "разогревал" подобные желания, Джон продолжал жить едва ли не по-спартански.
Что бы ни случилось, расходы Макартура на собственные нужды не превышали 25 тысяч долларов в год. Он верил: за человека должны говорить его дела и имя, а все "атрибуты успеха" могут легко вводить в заблуждение.