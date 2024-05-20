Что известно о решении
Это постановление принято Кабмином, как временное решение до внедрения соответствующего закона. Такое действие является не первой попыткой украинского правительства ограничить влияние азартных игр.
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20 апреля президент Украины Владимир Зеленский "ввел" решение СНБО, которое должно противодействовать последствиям от функционирования онлайн-казино. В этом документе говорится о:
- запрете игроку регистрировать несколько аккаунтов;
- определении допустимого временного промежутка, который человек может проводить в игре.
Как действуют ограничения Кабмина
Принятое постановление ограничивает использование символики украинских военных формирований, в частности ВСУ, в рекламе азартных игр. Также введены следующие условия:
- организаторы азартных игр должны предоставлять перерывы в игре для каждого игрока;
- после регистрации или до принятия ставки лица, организаторов обязывают получить от игрока данные о лимите средств, которые могут быть потрачены на игру в течение определенного временного промежутка (менять этот лимит можно не чаще чем раз в месяц);
- должны быть установлены временные рамки пребывания игрока в игре.