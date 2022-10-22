До війни банкрутів було більше, ніж зараз: скільки українців хотіло "обнулити" свій борг

Процедуру банкрутства за три останніх роки було розпочато відносно 978 боржників. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Вищого господарського суду України.

Банкрутство українців

Можливості банкрутства для фізичних осіб з'явилась відносно недавно, лише три роки тому, однак за цей час баючих виявилось близько тисячі охочих. Прикметно також і те, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість банкрутів дещо зменшилась.

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У 2019 році за перші неповні три місяці можливістю "обнулити" свій борг скористалось 10 українців.

Найбільший "бум" кількості банкрутів стався у 2021 році.

Банкрутство фізичної особи – це легальна можливість обнулити свій борг. Раніше збанкрутувати в Україні могли лише юрособи, фізичні особи лишалися наодинці з кредиторами та колекторами. За допомогою цієї процедури боржник отримує можливість розрахуватись по всіх своїх кредитних зобовʼязаннях та після цього "перезавантажити" фінансове життя.

Банкрутства фізичних осіб / Інфографіка Опендатабот

Після визнання себе банкрутом особа не може:

протягом 5 років відкрити нову процедуру банкрутства щодо себе,

перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави банкрут зобов’язана письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів,

протягом трьох років після визнання банкрутом людина не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію — наприклад, претендувати на посади, для яких ця умова необхідна.

Банкрутство – лише для доброчесних підприємців

В Опендатабот пояснюють, що процедура банкрутства не є фінансовою індульгенцією та не підійде "недоброчесним" боржникам, які:

Після взяття на себе кредитних зобов’язань відчужили майно на користь родичів або пов’язаних з ним осіб.

Не готові надати кредиторам, арбітражному керуючому та суду повну достовірну інформацію про майнових стан – власний та родичів – за останні три роки і, в разі необхідності, надати обґрунтовані відповіді на додаткові питання з цього приводу. Наприклад, вивчивши декларацію боржника про майновий стан, арбітражний керуючий в інтересах кредиторів, а також суд можуть запропонувати боржнику надати пояснення щодо джерел коштів використаних для придбання майна тощо.

Процедура неплатоспроможності з великою ймовірністю підійде добросовісному боржнику, який в силу життєвих обставин не в змозі повністю погасити взяті на себе боргові зобов’язання. Натомість людина готова сприяти максимально ефективному погашенню боргів за рахунок тієї частини свого майна, яка підлягає реалізації за законом, задля найшвидшого відновлення своєї платоспроможності,

– Руслан Бандуристий, арбітражний керуючий.