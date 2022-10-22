Банкротство украинцев

Возможности банкротства для физических лиц появились относительно недавно, только три года назад, однако за это время оказалось около тысячи желающих. Примечательно также и то, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину количество банкротов несколько уменьшилось.

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В 2019 году за первые неполные три месяца возможностью "обнулить" свой долг воспользовалось 10 украинцев.

Самый большой "бум" количества банкротов произошел в 2021 году.

Что такое банкротство?

Банкротство физического лица – это законная возможность обнулить свой долг. Раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица, физические лица оставались наедине с кредиторами и коллекторами. С помощью этой процедуры должник получает возможность рассчитаться по всем своим кредитным обязательствам и после этого перезагрузить финансовую жизнь.

Банкротства физических лиц / Инфографика Опендатабот

После признания себя банкротом лицо не может:

в течение 5 лет открыть новую процедуру банкротства в отношении себя,

перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога банкрот обязан в письменном виде сообщать о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров,

в течение трех лет после признания банкротом человек не может считаться безупречным деловой репутацией — например, претендовать на должности, для которых это условие необходимо.

Банкротство – только для добродетельных предпринимателей

В Опендатаботе объясняют, что процедура банкротства не является финансовой индульгенцией и не подойдет "неблагочестивым" должникам, которые:

После взятия на себя кредитных обязательств отчуждали имущество в пользу родственников или связанных с ним лиц.

Не готовы предоставить кредиторам, арбитражному управляющему и суду полную достоверную информацию об имущественном положении – собственном и родственниках – за последние три года и, в случае необходимости, предоставить обоснованные ответы на дополнительные вопросы по этому поводу. Например, изучив декларацию должника об имущественном положении, арбитражный управляющий в интересах кредиторов, а также суд могут предложить должнику предоставить объяснения по источникам средств использованных для приобретения имущества и так далее.

Процедура неплатежеспособности с большой вероятностью подойдет добросовестному должнику, который в силу жизненных обстоятельств не в состоянии полностью погасить взятые на себя долговые обязательства. Человек готов способствовать максимально эффективному погашению долгов за счет той части своего имущества, которая подлежит реализации по закону, для скорейшего восстановления своей платежеспособности,

– Руслан Бандуристый, арбитражный управляющий.