Росіяни забрали бізнес в австрійського гіганта: яку продукцію той виготовляв

Росіяни продовжують відповідати на санкції відвертим рекетом. Цього разу дісталося великій австрійській компанії.

Черговий акт рекету

Путін продовжує конфісковувати активи іноземного бізнесу. Оскільки створювати якісну продукцію росіяни не вміють, доводиться "віджимати" активи іноземних компаній.

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Цього разу в "держуправління" перейшли активи Silgan Holdings, США. Це виробник металевого паковання для харчових продуктів світового масштабу. Штаб-квартира компанії розташована у США, частина активів – на ринку Європи.

Що стало "підставою" для "націоналізації"

Як показують фінансові звіти, з 2023 року російські потужності компанії практично не працювали. Для Кремля це сигнал, що компанія не підтримує війн проти України та не збирається працювати з окупантами.

Раніше росіяни "націоналізували" активи компаній Carlsberg, Fortum і Uniper, незважаючи навіть на те, що вони відомі на увесь світ.