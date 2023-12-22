Ще один "віджатий" бізнес: Путін націоналізував найбільшого автодилера Росії

Росіяни продовжують нищити ринкові відносини. Цього разу жертвою став найбільший автодилер на їхній території.

Росія продовжує "віджимати" іноземні бізнеси

За указом Путіна акції одного з найбільших автодилерів у Росії "Рольф" перейшли в управління Госімущества. Раніше усі 100% акцій належали Delance Ltd з Кіпру.

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У вересні колишній топменеджер компанії Анатолій Кайро отримав покарання у вигляді 8 років у колонії. Він вивів за кордон 4 мільярди рублів. Засновник бізнесу Сергєй Пєтров перебуває у міжнародному розшуку. Він заявляв про переслідування через рейдерське захоплення бізнесу з боку держави.

Нагадаємо, російська Госдума на основі указу Путіна проголосувала за закон, який дозволяє націоналізувати будь-який бізнес "недружніх країн" на своїй території. Йдеться про всі держави, які підтримали санкції проти російських окупантів.

"Рольф" – це перший випадок "віджимання" бізнесу через націоналізацію, коли кінцевим бенефіціаром є громадянин Росії.

Раніше схожим чином Путін вже забрав російські активи відомих на весь світ компаній Danone та Carlsberg Group.